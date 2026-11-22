Рилски спортист надви Берое с точка, Монтана спечели убедително

Рилски спортист (Самоков) се наложи с 64:63 на собствен терен над Берое в дербито на 6-ия кръг на женското баскетболно първенство и се доближи до днешния си съперник, заемайки 3-ата позиция.

Мачът мина с поделена доминация и размяна на водачеството, като резервите на Рилски спортист се оказаха решаващи. Момичетата от пейката за самоковския тим вкараха 24 точки срещу само 2 за тези от гостите.

Най-резултатна за Рилски спортист бяха Мари Кенембени (и 10 борби под кошовете) и Габриела Николова, които вкараха по 16. Деница Манолова прибави 12, а също така взе и 10 борби.

В зала „Триадица“ Монтана не остави кой знае какви надежди на младия тим на Шампион 2006 и го победи с 93:47. Ралица Кенарева реализира 28 точки за монтанчанки, Патриция Бура остана с 14, а за домакините Фатче Кичукова отвърна с 19.

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