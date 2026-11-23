Никс надвиха Индиана за пети пореден успех след блестящо завръщане на Таунс и трипъл-дабъл на Харт

Карл-Антъни Таунс се завърна блестящо на паркета с дабъл-дабъл от 30 точки и 13 борби, помагайки на Ню Йорк Никс да надделее над Индиана Пейсърс със 113:106 и да запише петия си пореден успех в НБА.

Центърът, който пропусна драматичната победа със сирената срещу Портланд ден по-рано заради заболяване, демонстрира страхотна стрелба. Той реализира 9 от 14 опита от игра, включително перфектните 4 от 4 от зоната за три точки. Джейлън Брънсън също имаше солиден принос за домакините с 22 точки.

Karl-Anthony Towns tonight vs Pacers: 30 PTS | 13 | 5 | 3 | 2 | 9/14 FG | 4/4 3FG | 78 TS% https://t.co/Jgk0KIdmbv — Basketball Performances (@NBAPerformances) November 23, 2026

Ландри Шамет се включи със 17 точки, а Джош Харт оформи трипъл-дабъл от 10 точки, 11 асистенции и 10 овладени топки. За Харт това бе 18-и подобен мач с екипа на нюйоркчани, с което той се изравни с Майкъл Рей Ричардсън на второто място във вечната клубна ранглиста по този показател. Лидер в историята на франчайза остава легендарният Уолт Фрейзър с 23.

Karl-Anthony Towns finds cutting Landry Shamet for an easy layup https://t.co/jI74SbTbUL — MrBuckBuck (@MrBuckBuckNBA) November 23, 2026

В състава на домакините липсваше О Джи Ануноби, пропуснал втора поредна среща заради проблеми с левия прасец, както и резервният гард Дюс Макбрайд, който остана извън групата поради разтежение в бедрения мускул.

За състава на Индиана, за когото това бе четвърто последователно поражение, Паскал Сиакам бе най-резултатен с 25 точки. Андрю Нембхард добави 16, а Ивица Зубац завърши с 10 точки и 14 борби.

Pascal Siakam is feeling it from deep 🎯 He knocked down three triples in the opening quarter. https://t.co/Wdc7WJXiPh — Indiana Pacers (@Pacers) November 23, 2026

В края на третата четвърт Таунс собственоръчно надигра съперника с серия от 10:2, завършвайки я с точна стрелба зад арката 54 секунди преди сирената за аванс от 86:74.

През последната част Микал Бриджис наниза тройка за 92:80, но Индиана намали изоставането си до 95:87 след успешна атака с фаул на Кели Убре младши. Малко по-късно Брънсън вкара трудна стрелба от средно разстояние, за да изведе Никс до най-голямата им преднина в мача при 110:95 едва 2:35 минути преди края.

Гостите опитаха щурм и отговориха с шест безответни точки, завършени скош на Оби Топин за 112:106 при оставащи 25 секунди. Интригата обаче приключи, след като Куентън Джаксън извърши нарушение далеч от топката, а Брънсън бе точен от наказателната линия.

В понеделник вечер Индиана посреща тима на Оклахома Сити, докато Ню Йорк продължава поредицата си от домакински срещи в сряда с мач срещу Кливланд.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Стани част от отбора. Вземи своя екип на националния отбор по баскетбол в новия онлайн магазин: https://teambulgariabasket.bg/