Денвър Нъгетс надделя над Чикаго Булс със 151:145 след продължение в изключително резултатен сблъсък, белязан от редица индивидуални рекорди и оспорвани моменти.
Никола Йокич отново бе във вихъра си за гостите, записвайки своя 202-ри трипъл-дабъл в кариерата с 37 точки, 18 борби и 11 асистенции. Сръбският център продължава да се доближава до вечния рекорд на Ръсел Уестбрук в НБА от 209 трипъл-дабъла.
Големият герой за победителите обаче бе Джамал Мъри, който завърши с личен рекорд за сезона от 45 точки, включително осем в добавените пет минути. Гардът демонстрира отлична ефективност – 13 от 22 при стрелбата от игра, 6 от 11 от тройката и 13 от 14 от наказателната линия.
За домакините, които бяха в силно съкратен състав, Бъди Хийлд наниза 33 точки.
Джош Гиди също се отличи с историческо представяне, записвайки 23 точки, 14 борби и рекордните в кариерата си 22 асистенции. Той стана първият състезател на „биковете“ с над 20 завършващи подавания в един двубой от 1985 година насам и първият с постижение от поне 20 точки и 20 асистенции от 6 декември 1969 година, когато Клем Хаскинс записва 23 точки и 21 асистенции срещу Бостън.
Драмата достигна връхната си точка в заключителните секунди на редовното време. Чикаго успя да стопи изоставане от седем точки в рамките на последните 40 секунди. Седем секунди преди сирената Хийлд отне топката от Йокич, а Гиди отбеляза необезпокояван на контраатака за 131:131. Йокич пропусна стрелба от далечна дистанция с изтичането на времето, което прати срещата в продължение. В него Мъри поведе серия от 8:0 за Денвър, която се оказа решаваща за крайния изход.
Джейлън Смит се включи силно за Чикаго с рекордните в кариерата си 26 точки, а новобранецът Матас Бузелис се отчете с 21 точки. Въпреки че реализираха върховите за сезона 25 тройки, седем от които дело на Хийлд, Булс инкасираха 130 или повече точки в редовното време за пети път през кампанията и влошиха баланса си у дома до 1-5.
Чикаго бе без двамата си най-резултатни състезатели – Норман Пауъл (разтежение на задното бедро) и Кейлъб Уилсън (фрактура на метакарпална кост), които поддържат общ актив от 39,7 точки средно на мач, както и без болния резервен център Ник Клакстън.
В следващите си мачове Денвър приема Далас във вторник вечер, докато Чикаго е домакин на Кливланд в понеделник.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
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