13 медала за България от международен турнир по таекуондо в Малта

Българските състезатели спечелиха 13 медала (5 златни, 4 сребърни и 4 бронзови) на международния турнир по таекуондо Malta E2. Надпреварата се проведе в Коспикуа, Малта, и събра 390 състезатели от 23 държави. Състезанието е с ранг E2 и носи точки за европейската ранглиста.

В състезанието българите се отличиха във всички възрастови групи, като на няколко пъти се стигна и до изцяло български двубои. България беше представена от спортисти от пет клуба. Гладиатор участва с Йордан Ангелов, Веселина Ангелова, Вангелия Петрова, Даниел Начков, Марио Златанов, Валентин Златанов, Борислав Борисов и Йордан Терзийски, Ахил с Йоан Койнарски, Феникс с Виктор Вангелов, Виктори с Елена Костадинова, Таекуондо Фитнес НСА с Алара Казаз, Тодор Кирчев, Иван Бориславов и Саманта Стефанова.

Петте златни отличия завоюваха Йордан Ангелов при юношите в категория до 68 кг, Веселина Ангелова при девойките до 55 кг, Вангелия Петрова при кадетките до 51 кг, Виктор Вангелов при юношите до 55 кг и Елена Костадинова при кадетките до 37 кг.

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Йордан Ангелов стигна до титлата след двубои с Емануеле Фугаца от Италия, Даниел Себастия Бенитес от Испания и Яхя Омар Абдала от Обединените арабски емирства. Веселина Ангелова записа четири победи в категорията си, в която сред съперничките ѝ бяха Мейда Масите от Литва, Лола Кристобал Ередия от Испания и Зоуи Кер от Ирландия.

Вангелия Петрова се наложи в категория до 51 кг, в която се срещнаха и две българки – тя и сребърната медалистка Алара Казаз. Сред съперничките им бяха Айнцане Васкес от Испания, Алис Пина и Изабела Диксън от Великобритания.

Виктор Вангелов взе златото при юношите до 55 кг в конкуренцията на Игън Хагуейс от Великобритания, Мануел Гарсия Галдон от Испания и Димитриос Вунадзос от Гърция. Елена Костадинова триумфира при кадетките до37 кг, като в схемата ѝ бяха Антонела Абате и Паола Галати от Италия, както и Мария Амирини от Франция.

Четири са сребърните отличия за България. Даниел Начков се класира втори при юношите до 73 кг. По пътя към финала той преодоля италианеца Лорис Джустоци и съотборника си Йордан Терзийски, а в спора за титлата отстъпи пред Данило Вуйосевич от Черна гора. Терзийски също се качи на почетната стълбичка с бронз.

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Марио Златанов спечели сребро при кадетите до 41 кг. Сред съперниците му бяха Саифедин Елахмади от Белгия и Андреас Райхерт от Германия, а във финала българинът отстъпи пред Матиас Авидад от Андора. В същата категория Валентин Златанов завоюва бронз, след като в схемата си срещна Матео Винчилиати от Италия и Марсел Мантей от Испания, а на полуфинала игра срещу брат си Марио.

Сребърен медал взе и Борислав Борисов при кадетите до 53 кг. Сред съперниците му бяха Атанасиос Панагиотис Крикос от Гърция и Алесандро Гацило от Италия. Четвъртото сребро за България е на Алара Казаз при кадетките -51 кг. Тя премина през двубои с Камелия Мигел от Франция и Изабела Диксън от Великобритания, а във финала се изправи срещу сънародничката си Вангелия Петрова.

Бронзови медали завоюваха още Йордан Терзийски при юношите до 73 кг, Иван Бориславов при кадетите до 49 кг и Йоан Койнарски при кадетите до 33 кг.

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Иван Бориславов премина през двубои с Ди Луиджи Алфонсо от Италия и Сава Вуичич от Черна гора. Йоан Койнарски се срещна с Камий Прижан от Монако и Якобо Саадиуи Мартин от Испания.

Така България приключи участието си в Malta E2 с общо 13 отличия - пет златни, четири сребърни и четири бронзови. В класиране по медали страната ни зае второ място след Италия.

Следващото голямо предизвикателство пред българските състезатели е Европейското първенство за кадети в Букурещ, което ще се проведе от 26 до 28 ноември.

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