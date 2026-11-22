Риков за съперника му на SENSHI 34: На парчета ще го счупя

Жулиен Риков се закани да "счупи на парчета" Петрос Де Фрейтас в рубриката "Sportal Fight Club".

Спортистът от Добрич бе виртуален гост в студиото на Sportal.bg две седмици преди двубоя му на 34-тото издание на международната бойна верига SENSHI. На 5-и декември в "Двореца на културата и спорта" във Варна възпитаникът на СК "Десант" ще се изправи срещу 28-годишният бразилец Де Фрейтас, който е висок 190 сантиметра и има 25 професионални битки зад гърба си.

20-годишният Риков е категоричен, че единствената цел пред него сега е успех срещу южноамериканеца. Към момента младият кикбоксьор има седем победи в седем битки на SENSHI и общо девет успеха на професионалния ринг.

Вижте цялото интервю с Риков тук:

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