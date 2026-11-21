Калоян Бинев: Баща ми постигна един олимпийски медал, аз искам да постигна още няколко

Калоян Бинев заяви първо в студиото на "Гостът на Sportal.bg", че иска да наследи поста на председател на Българската федерация по таекуондо, който бе заеман близо десет години от баща му - Слави Бинев.

Бинев напомни за медала от Игрите в Париж 2024, който Кимиа Ализаде спечели за България и заяви, че ако бъде избран за председател на БФТ, ще се бори за това България да има още медалисти от Олимпийски игри.

"Аз мисля, че ще имам голяма подкрепа от клубовете, защото знам проблемите на таекуондото. Баща ми направи един олимпийски медал, аз искам да направя още няколко и българските спортисти да жънат още успехи. Аз ще изляза с моите виждания за спорта, ще представя екипа си, който още изграждам - изцяло съм обграден от професионалисти"

Вижте цялото интервю с Калоян Бинев тук:

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