Калоян Бинев: Много се надявам да има турнир в памет на Слави Бинев

Калоян Бинев бе гост в рубриката "Гостът на Sportal.bg" за първи път.

В края на разговора с редактора в медията ни, Борис Тонев, наследникът на фамилия Биневи сподели, че се надява скоро да има турнир в памет на покойния му баща - Слави Бинев.

"Много се надявам да има скоро мемориал в името на Слави Бинев, който караше всички спортисти да са горди с България. За мен би било чест и отговорност да организирам такова нещо", споделя бившият национален състезател по таекуондо.

Припомняме, че на 24-ти октомври Слави Бинев бе убит в дома му в квартал "Павлово" с огнестрелно оръжие. Извършителят на престъплението бе заловен по-късно и към момента е задържан.

Вижте цялото интервю с Калоян Бинев, в което той споделя за първи път и намеренията си да се кандидатира за председател на БФ Таекуондо:

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