Дилиън Уайт е готов да се качи на ринга срещу Дионтей Уайлдър

Бившият световен шампион в тежка категория в професионалния бокс Дионтей Уайлдър активно търси нов опонент за 11-и декември след оттеглянето на Джай Опетая. Сред боксьорите, които изявиха готовност да заемат освободената позиция, най-новото име е това на Дилиън Уайт.

Дионтей Уайлдър остана без съперник

Британецът обяви пред „Скай Спортс“, че с удоволствие би приел сблъсък с Уайлдър в рамките на бойната галавечер на 11-и декември, оглавявана от дългоочаквания двубой между Тайсън Фюри и Антъни Джошуа. Уайт подчерта, че от години настоява за мач с американеца и представителите на съперника знаят отлично как да се свържат с него, ако приемат предложението.

„Чакам го сякаш цял век, така че ако желае среща през декември, напълно готов съм“, заяви Уайт. „Винаги съм се стремял към мач с него и никога не съм се съмнявал, че мога да го победя. Той е изключително опасен удряч, жилав и експлозивен, но аз разполагам с необходимата психика и стил, за да му създам сериозни затруднения. Продължавам твърдо да вярвам в това.“

Въпреки че британецът не се намира в оптимална форма и наскоро претърпя тежко поражение от Моузес Итаума с технически нокаут още в първия рунд, Уайт остава уверен, че има достатъчно сили и ресурси, за да се справи с Уайлдър на този етап от кариерата си.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google