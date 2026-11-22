Чисора: Опетая яде бой в залата и затова няма да се боксира с Уайлдър

Дерек Чисора постави под съмнение причините за оттеглянето на Джей Опетая от планирания му двубой с Дионтей Уайлдър. Според бившия професионален боксьор австралиецът не е получил контузия, а е преживял тежък спаринг, който го е накарал да се откаже от срещата.

Опетая трябваше да се изправи срещу бившия световен шампион на WBC в тежка категория на 11 декември в Кардиф, в подгряващата програма на големия сблъсък между Тайсън Фюри и Антъни Джошуа. На 17 ноември обаче стана ясно, че австралиецът няма да участва.

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„Опетая не е контузен. Той просто е преживял нещо много неприятно. Правил е спаринг с боксьор от тежка категория и е бил пребит толкова лошо, че е напуснал залата и повече не се е върнал“, заяви британецът пред talkSPORT Boxing.

Чисора беше категоричен и в оценката си за възможностите на австралиеца да се състезава сред най-тежките.

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„Той не е контузен. Просто не е способен да се състезава в тежка категория.“

Твърденията на Чисора не са независимо потвърдени, а самоличността на боксьора, с когото Опетая предполагаемо е тренирал, не се посочва. Оттеглянето на австралиеца оставя въпросителни около следващия съперник на Дионтей Уайлдър. Сред обсъжданите възможности е и реванш с Чисора, макар че към момента няма официално потвърждение за подобен двубой.

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