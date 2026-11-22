Алджамейн Стърлинг не е доволен от съдийстването на двубоя му в Катар

Бившият шампион на UFC в категория петел Алджамейн Стърлинг изрази открито несъгласието си със съдийското решение след поражението си от Кевин Вайехос в основния подгряващ двубой на галавечерта в Катар в събота (21.11).

Срещата предложи изключително оспорвана битка, в която Стърлинг срещна сериозни трудности при опитите си да наложи своята борба и граплинг. Въпреки това американецът е на мнение, че е направил достатъчно за победата. Арбитрите край клетката обаче отсъдиха победата единодушно в полза на Вайехос, като двама от тях дори дадоха резултат 30-27 в негова полза.

Кевин Вайехос записа най-престижната си победа в UFC до момента

След края на двубоя разочарованият американец коментира съдийското решение в социалните мрежи:

„Какво може да се направи? Когато си вътре, пласираш повече удари и караш съперника да пропуска, нормално е да очакваш победата. Може би виковете на неговия ъгъл при непрецизните му удари са повлияли на съдиите? Нямам представа, просто нямах късмет тази вечер. Поздравления за Кевин. Бил съм и в по-тежки ситуации и винаги съм се връщал. Благодаря за подкрепата.“

Официалната статистика на UFC показва, че аржентинецът е нанесъл повече значими удари в рамките на трите рунда – 37 срещу 32 за Стърлинг, записвайки и по-висока точност (39% срещу 34%). От своя страна Стърлинг имаше минимално предимство по точни попадения в първите две части, като записа по един удар повече в тях и успя да реализира само 1 събаряне от 12 опита.

Това поражение прекъсна серията на Стърлинг от 2 поредни победи и го отдалечи от битката за пояса в категория перо. В същото време 24-годишният южноамериканец увеличи актива си в организацията на 5-0 и заяви категоричните си претенции за двубой за титлата.

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