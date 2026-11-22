Битка между съотборници? "Трябва да се прибера и да поговоря с моя екип“

Навахо Стърлинг се утвърди като водещ претендент за титлата в полутежка категория след впечатляващото си представяне на събитието UFC Катар. Непобеденият боец (12-0 в ММА, 7-0 в UFC) нокаутира бившия шампион Иржи Прохазка (32-7-1 в ММА, 6-4 в UFC) в главния двубой на вечерта в „АБХА Арена“ в Доха, Катар.

Ситуацията в категорията обаче е изключително интригуваща. Съотборникът на Стърлинг от залата „Сити Кикбоксинг“ Карлос Улбeрг (14-1 в ММА, 10-1 в UFC) спечели овакантения пояс по-рано през годината, като също постигна победа с нокаут над Прохазка. Стърлинг отлично осъзнава, че по пътя към шампионската си мечта може да се наложи да се изправи срещу своя близък тренировъчен партньор.

„Трябва да се прибера и да проведа сериозен разговор с екипа си, за да видим какви са опциите. Годината беше изключително дълга и натоварена“, заяви Стърлинг на пресконференцията след турнира в Доха. „На практика съм в тренировъчен лагер още от януари и сега просто искам малко да си почина. През цялото време натисках газта до дупка.“

Стърлинг продължи възхода си в UFC с нокаут над Иржи Прохазка

„Оставих всичко на заден план и се фокусирах единствено върху целите си, като успях да ги постигна. Все още не свалям темпото, но ми е нужно време да се върна към чертожната дъска, да се доразвия като атлет и да изградя своя бранд. Предстои ми важен разговор с моя щаб, за да решим каква ще е следващата стъпка“, допълни новозеландецът.

Макар да не се ангажира категорично с евентуален дуел срещу Улберг, Стърлинг е напълно готов да премери сили с други големи имена в дивизията.

Единствено Навахо Стърлинг постигна нокаут в основната карта на UFC Катар

„Анкалаев определено беше сред вариантите, за които мислех след този успех. Той е страхотен състезател – завършен и изключително опасен. Смятам, че би бил сериозен тест за всеки, а за мен подобен мач би бил много вълнуващ. Това е напълно реална възможност за бъдещето. Освен това никога не се знае дали Алекс Перейра няма да реши да се върне в полутежка категория. Това са огромни битки. Ако победя тези бойци, ще си спечеля сериозно уважение в ММА общността и ще дам начало на своя собствена династия“, категоричен бе Стърлинг.

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