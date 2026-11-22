Бербатов: Нещата не вървят! С Марто и Стилиян не сме излизали от битката, следващият конгрес наближава

Голмайстор номер 1 на България Димитър Бербатов заяви, че следи ситуацията в родния футбол и вижда недоволство у хората. Бившият нападател на Манчестър Юнайтед, Тотнъм, Монако и Байер (Леверкузен) подчерта, че заедно със Стилиян Петров и Мартин Петров не са излизали от битката и че плановете им чакат своя момент. Берба допълни, че хората, които взимат решенията в БФС, трябва да носят отговорност.

"Отговорността е у хората, които взимат решения. Националният отбор е лицето на страната. Ясно е, че хората, които взимат решенията, казват какво да се случва надолу по веригата. Когато националният отбор не се представя както трябва, ти трябва да си готов да се изправиш срещу последствията и да носиш нужната отговорност - не спортният директор, не техническият директор, трябва да погледнеш себе си. Изпълкомът - хората, които взимат решения. Да видят къде и как бъркаме.

БФС остана без технически директор

Времето минава, нищо не се случва. Да, за някои неща трябва по-дълго време, но за някои времето, което мина, беше достатъчно. А нищо не се случи, следващият конгрес наближава. Ние не сме излизали от битката. В момента се занимавам с много други неща, защото мога да си го позволя, но футболът винаги е част от живота ми. Това, което правихме, е тук и си чака момента. Скоро влизаме в 2027 година, не правя закана, но е факт, че нещата не вървят както трябва. Виждам недоволство в хората. Ще узрее може би моментът, в който аз, Стилиян и Марто пак ще бъдем тук и вече дали ще помогнем, времето ще си покаже", заяви Димитър Бербатов в предаването "120 минути".

Бившият национал добави, че не забелязва да се прави нещо от точките в доклада за проблемите в спорта, който направи като съветник на служебния премиер Андрей Гюров.

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