Четири гола за хикс в Троян

2:2 приключиха Чавдар Троян и гостуващия му Етър II (Велико Търново). Срещата е от 11-ия кръг на Северозападната Трета лига. Дубълът спечели първа точка на чужд терен от началото на сезона. Момчетата на Илиян Трифонов са първия първият отбор, взел точка през настоящия сезон в Троян. Велизар Вълчев им даде преднина още в началото. В оставащото време до почивката, домакините направиха обрат с головете на Евгени Игнатов и Александър Скорчев. Кристиян Кънчев фиксира 2:2, с попадение през второто полувреме.

„Теренът попречи да се играе нормален футбол. Изключително доволен съм обаче от момчетата, най-вече от характера и себераздаването, които показаха“, коментира пред клубния сайт старши треньорът на Етър II Илиян Трифонов.

Снимка: Етър Велико Търново - фейсбук

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