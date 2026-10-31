Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Славия развали празника на ЦСКА при откриването на бижуто “Българска армия”-коментирайте след 0:0
  1. Sportal.bg
  2. Етър II

Четири гола за хикс в Троян

  • 31 окт 2026 | 21:14
  • 579
  • 0
Четири гола за хикс в Троян

2:2 приключиха Чавдар Троян и гостуващия му Етър II (Велико Търново). Срещата е от 11-ия кръг на Северозападната Трета лига. Дубълът спечели първа точка на чужд терен от началото на сезона. Момчетата на Илиян Трифонов са първия първият отбор, взел точка през настоящия сезон в Троян. Велизар Вълчев им даде преднина още в началото. В оставащото време до почивката, домакините направиха обрат с головете на Евгени Игнатов и Александър Скорчев. Кристиян Кънчев фиксира 2:2, с попадение през второто полувреме.

„Теренът попречи да се играе нормален футбол. Изключително доволен съм обаче от момчетата, най-вече от характера и себераздаването, които показаха“, коментира пред клубния сайт старши треньорът на Етър II Илиян Трифонов.

Снимка: Етър Велико Търново - фейсбук

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Кирил Домусчиев скочи на Георги Иванов заради "явен слугинаж към определен отбор"

Кирил Домусчиев скочи на Георги Иванов заради "явен слугинаж към определен отбор"

  • 31 окт 2026 | 18:30
  • 19509
  • 212
ЦСКА се издъни пред 18 000 на уникален стадион и сдаде върха, Лапоухов спаси дузпа и по-голям провал

ЦСКА се издъни пред 18 000 на уникален стадион и сдаде върха, Лапоухов спаси дузпа и по-голям провал

  • 31 окт 2026 | 21:29
  • 100130
  • 759
Мустафа Сангаре се превърна в големия герой за Левски при драматичен успех в Русе

Мустафа Сангаре се превърна в големия герой за Левски при драматичен успех в Русе

  • 31 окт 2026 | 18:33
  • 102701
  • 358
Новата „Армия“ на крака за Любо Пенев! Стадионът скандира името на легендата

Новата „Армия“ на крака за Любо Пенев! Стадионът скандира името на легендата

  • 31 окт 2026 | 18:15
  • 20269
  • 22
Дебрецен се похвали с повиквателна на Пламен Андреев

Дебрецен се похвали с повиквателна на Пламен Андреев

  • 31 окт 2026 | 17:58
  • 3505
  • 2
Стилиян Петров и Мартин Петров вече са на "Армията"

Стилиян Петров и Мартин Петров вече са на "Армията"

  • 31 окт 2026 | 17:55
  • 1561
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА се издъни пред 18 000 на уникален стадион и сдаде върха, Лапоухов спаси дузпа и по-голям провал

ЦСКА се издъни пред 18 000 на уникален стадион и сдаде върха, Лапоухов спаси дузпа и по-голям провал

  • 31 окт 2026 | 21:29
  • 100130
  • 759
Мустафа Сангаре се превърна в големия герой за Левски при драматичен успех в Русе

Мустафа Сангаре се превърна в големия герой за Левски при драматичен успех в Русе

  • 31 окт 2026 | 18:33
  • 102701
  • 358
Гиздол: Такова нещо не съм виждал в кариерата ми

Гиздол: Такова нещо не съм виждал в кариерата ми

  • 31 окт 2026 | 21:53
  • 12323
  • 17
Милан 2:1 Интер, невероятни спасявания на Менян

Милан 2:1 Интер, невероятни спасявания на Менян

  • 31 окт 2026 | 21:47
  • 6676
  • 3
Барселона 2:0 Алавес, фамозен гол на Фермин Лопес

Барселона 2:0 Алавес, фамозен гол на Фермин Лопес

  • 31 окт 2026 | 22:12
  • 3160
  • 3
Турция е в шок! Гьозтепе на Мъри срази Фенербахче насред Истанбул

Турция е в шок! Гьозтепе на Мъри срази Фенербахче насред Истанбул

  • 31 окт 2026 | 20:17
  • 32188
  • 32