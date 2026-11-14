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Бдин надви дубъла на Етър, голмайстор се прояви като вратар

  • 14 ное 2026 | 19:17
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Бдин надви дубъла на Етър, голмайстор се прояви като вратар

Бдин (Видин) се наложи с 2:1 у дома над Етър II (Велико Търново). Срещата е от 13-ия кръг на Северозападната Трета лига. Стана интригуващ двубой. Един от героите му е Радослав Захариев. Той даде преднина на бдинци с гол в 20-ата минута. Траян Димитров възстанови равенството, четвърт час от началото на второто полувреме. В него, контузен напусна видинския вратар Григориос Макрис. Бдин не разполагаше с резервен страж. Тогава ръкавиците сложи именно Радослав Захариев. В оставащото време, отлична негова намеса предотврати второ попадение за гостите. В последните секунди, Роберто Росенов вкара победния гол за домакините.

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