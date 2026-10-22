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Дубълът на Етър срази Левски 2007

  • 22 окт 2026 | 17:41
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Дубълът на Етър срази Левски 2007

Етър II (Велико Търново) надигра у дома едноименния тим на град Левски с 4:1. Срещата е от десетия кръг на Северозападната Трета лига. Освен четирите гола, футболистите на домакините Калоян Ненчев и Радостиан Димитров уцелиха по два пъти гредите на противниковата врата. Именно Ненчев даде преднина на дубъла с попадение в 8-ата минута. След още толкова време Венцислав Миленов изравни от фаул. След десетина минути, пак от фаул, Рафаел Чолаков даде нов аванс на Етър. Костадин Белалиев реализира третото попадение в 68-ата минута. В 81-ата пък, Ненчев се разписа за втори път.

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