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Дубълът на Етър надви ФК Севлиево

  • 7 ное 2026 | 21:11
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Дубълът на Етър надви ФК Севлиево

Етър II (Велико Търново) се наложи с 2:1 у дома над едноименния тим на Севлиево. Срещата е от 12-ия кръг на Северозападната Трета лига. Двата отбора направиха здрав мъжки мач с много добро качество за Трета лига. „Болярите“ поведоха още в 6-ата минута след много красива комбинация - Рафаел Чолаков находчиво изведе Траян Димитров, той центрира и капитанът Александър Краев заби топката в ъгъла за 1:0. Гостите изравниха в 15-ата, когато след удар на Стефан Йорданов от фаул топката се отклони от стената и Рикардо Тосе я довкара - 1:1.  В 57-ата минута Рафаел Чолаков с техничен удар се разписа за победното 2:1. Малко преди края Костадин Белалиев бе изведен от Траян Димитров, но ударът му уцели левия стълб. Така младата селекция на Илиян Трифонов записа трети пореден успешен двубой – две победи и равенство.

Снимка: Етър Велико Търново - фейсбук

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