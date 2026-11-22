Папазов преди мача с Дания: Хората ще дойдат да видят чудото на Европа Сашо Везенков

Българският баскетбол може да направи повече, за да насочи интереса към Александър Везенков и към играта сред децата. Това заяви президентът на Българската федерация по баскетбол Константин Папазов в предаването „Арена спорт“ по БНТ преди домакинството на мъжкия национален отбор срещу Дания в София.

„Повечето хора ще дойдат да видят чудото на Европа Сашо Везенков“, каза Папазов. Той отбеляза, че за мъжкия национален отбор това ще бъде първи официален мач в тази зала. Везенков ще бъде на разположение за двубоя, въпреки че ден по-рано има мач с Олимпиакос в Евролигата. Според Папазов заслугата за участието му е както на самия баскетболист, така и на селекционера Любомир Минчев.

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Президентът на федерацията определи България като фаворит срещу Дания, но предупреди, че съперникът може да поднесе изненада. За бъдещето на Везенков той сподели и лично обещание. „Обещал ми е, че поне до 2033 година ще играе, да е жив и здрав“, каза Папазов.

Кошът на Везенков срещу Макаби Тел Авив и асистенцията му срещу Реал Мадрид са за Папазов два примера за изключителния усет на българина към играта. Според него предизвикателството пред федерацията е да превърне възхищението от подобни изпълнения в желание у децата сами да излязат на игрището. „Сега младите имат други виждания, други интереси, съвсем друг свят“, отбеляза той.

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Папазов говори и за женския национален отбор, който е на крачка от класиране за Евробаскет 2027 след 31 години чакане. Той припомни, че през миналата година в България е имало само три женски отбора, и отдаде успехите на националките на разбирателството, което това поколение е изградило с времето.

„Борислава Христова е изключителна, подобно на Везенков в мъжкия баскетбол. В женския отбор водещ е колективният дух“, каза Папазов.

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