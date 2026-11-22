Локомотив Пловдив приема Шумен в търсене на втора поредна победа

Локомотив Пловдив посреща Шумен, двубой от седмия кръг на Sesame НБЛ. Мачът започва в 18:00 ч. в пловдивската зала „Сила“.

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Пловдивчани се връщат пред своя публика след загуба с 99:104 от Орадя след продължение за Купата на ФИБА Европа.

Докато гостите от Шумен пристигат с четири победи в последните си пет срещи в първенството. Серията им приключи срещу Спартак Плевен, когато Шумен водеше с 39:34 на почивката, но отбеляза само 28 точки през второто полувреме и отстъпи с 67:77.

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