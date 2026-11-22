Звезда на Милоуки се нареди до Янис Адетокунбо и Абдул-Джабар

Тайлър Хиро завърши с 50 точки, 11 борби и 7 асистенции при загубата на Милуоки Бъкс от Филаделфия със 129:132.

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Хиро реализира 15 от 23 опита от игра, включително 7 от 12 от тройката. От линията за наказателни удари беше безпогрешен и при 13-те си опита.

С това представяне Херо се нареди до Янис Адетокунбо, Джру Холидей, Крис Мидълтън, Брандън Дженингс, Майкъл Ред и Карим Абдул-Джабар, които също са отбелязвали поне 50 точки в мач за "елените".

Хиро е четвъртият играч в НБА, достигнал границата от 50 точки в един мач през този сезон. Преди него това направиха Лука Дончич, Кейд Кънингам и Виктор Уембаняма. Единствено Дончич го постигна два пъти.

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