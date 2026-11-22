Мачът между Кардица и Олимпиакос започна в зала „Янис Бурусис“. Тимът от Пирея влиза като фаворит, но домакините ще се опитат да нанесат втора поредна загуба на "червено-белите".
Първа четвърт
Двубоят започна равностойно, но Кардицас вдигна темпото и записа кратка серия. Играчите на Йоргос Барцокас бързо спряха устрема на домакините и след първите десет минути Олимпиакос води с 24:21.
Стартови състави:
Кардицас: Франсис, Джаксън, Кабуридис, Петропулос, Търнър
Олимпиакос: Хол, Милър-Макинтайър, Нецоглу, Везенков, УордДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
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