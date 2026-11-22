Бешикташ се договори с център от съперник на Балкан

Американският център на Босна Роял Реджи Пери е постигнал договорка с Бешикташ, съобщава "BasketNews", позовавайки се на свои източници. Босненският клуб е директен съперник от групата на Балкан в ЕвроКъп.

Договорът на 26-годишния Пери с Босна му позволява да напусне клуба през януари. Очаква се той да се възползва от клаузата и да се присъедини към Бешикташ в началото на 2027 г.

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Пери е сред най-добре представящите се играчи в Еврокупата този сезон. В осем мача с екипа на Босна той записва средно по 16,4 точки, 6,6 борби и 1,2 асистенции при среден коефициент на полезно действие 17.

В три от последните си четири мача в турнира американецът отбеляза поне по 20 точки. При победата над Рома Баскетбол той завърши с 25 точки, 6 борби и 3 чадъра. В оспорвания двубой с ПАОК Пери записа дабъл-дабъл с 12 точки и 12 борби, шест от които в нападение.

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