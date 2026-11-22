Билетите за първото пловдивско дерби между Ботев Академик и Локомотив в Sesame НБЛ вече са в продажба

Билетите за първото пловдивско баскетболно дерби между Ботев Академик и Локомотив вече са в продажба, съобщиха "жълто-черния" клуб. Срещата от осмия кръг на редовния сезон на Националната баскетболна лига за мъже (НБЛ) е на 3 декември (сряда) от 19:00 часа в зала "Колодрума".

Пропуските за двубоя вече са налични за закупуване онлайн на цена от 6 и 10 евро. Билети ще продават и в деня на мача на касите в залата, които ще отворят в 17:30 часа. В деня на срещата входните талони ще са по 7 и 12 евро.

"Това е исторически мач за баскетбола в България. Призоваваме привържениците на двата отбора да го превърнат в празник на спорта: с уважение един към друг на трибуните и с битка, която да се реши само на паркета.", написаха от Ботев Академик.

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