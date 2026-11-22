Очаквайте на живо: Рилски спортист и Черно море ще се надлъгват в Самоков

Отборите на Рилски спортист и Черно море Навибулгар се изправят един срещу друг в мач от седмия кръг на Sesame Национална баскетболна лига. Срещата е днес от 17:00 часа в "Арена СамЕлион" в Самоков, а Sportal.bg ще ви даде възможност да я проследите на живо.

До момента Рилецо е с пет победи и една загуба, а "моряците" са с баланс от четири успеха и две поражения от началото на сезона в елита на българския баскетбол.

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Снимки: Sportal.bg