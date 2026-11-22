Въпреки че не взе нито една точка от драматичната надпреварата за Гран При на Португалия, Мануел Гонсалес запази първото си място в генералното класиране в Moto2, след като директният му съперник за титлата Исан Гевара финишира седми на „Портимао“.
Ключовият момент дойде в началото на осмата обиколка, когато Гевара се движеше осми, а Гонсалес заемаше 12-то място. На излизането на третия завой Филип Салач, който беше три мотора пред Гонсалес, падна и беше ударен от Челестино Виети, Зонта ван дер Гурберг и Гонсалес, които нямаше как да избегнат чеха и също се озоваха на земята.
Червените флагове бяха показани моментално, но понеже вече бяха изминали три обиколки, пилотите не получиха автоматично право да се включат в рестарта. За да заслужат това, те трябваше да се приберат на собствен ход в бокса, минавайки през входа на пит-лейна, без да използват преки пътища, в рамките на 5 минути от показването на червения флаг.
Гонсалес нямаше този шанс и съответно не получи разрешение да се застане на стартовата решетка за подновяването на състезанието, което се отнася и за Салач. За разлика от тях Ван дер Гурберг и Виети се прибраха до бокса според правилата след този масов инцидент и успяха да се включат в рестарта, след като техните отбори поправиха моторите им.
След рестарта Гевара успя да напредно със само едно място, изпреварвайки Колин Вейер във втория тур. След това пилотът на Прамак пробва да притисне и състезателите пред него, но реши да не риксува излишно, финиширайки седми.
По този начин той навакса девет точки от изоставането си спрямо Гонсалес и кръг преди края на сезона двамата са разделяни от само 4.5 пункта. Това означава, че ако Гевара спечели във Валенсия, където преди година доминиран, той ще стане шампион, независимо от резултата на Гонсалес.
Иначе победата в Гран При на Португалия в Moto2 спечели Даниел Муньос, който беше най-бързият пилот на пистата както преди червения флаг, така и след него. Втори на 0.733 секунди зад него финишира Алонсо Лопес, а тройката оформи Сена Аджиъс.
Давид Алонсо и Иван Ортола завършиха четвърти и пети пред Дани Олгадо, Гевара, Адриан Уертас, Вейер и Ван дер Гурберг, които допълниха топ 10. В зоната на точките влязоха още Алекс Ескриг, Анхел Пикерас, Адриан Ферандес, Арон Канет и Шави Сурутуса.
В генералното класиране Гонсалес и Гевара са разделени от само 4.5 точки, а в битката за бронзовия медал цели трима пилоти са събрани в 13.5 пункта. Начело в този спор е Ортола, който води с 5.5 пред Олгадо, а на още 8 зад тях е и Алонсо.
Финалната за сезона Гран При на Валенсия от пистата „Рикардо Тормо“ ще се проведе след само седмица.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago