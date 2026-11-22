Ману Гонсалес остава начело в Moto2 след невероятна драма в Португалия

Въпреки че не взе нито една точка от драматичната надпреварата за Гран При на Португалия, Мануел Гонсалес запази първото си място в генералното класиране в Moto2, след като директният му съперник за титлата Исан Гевара финишира седми на „Портимао“.

Ключовият момент дойде в началото на осмата обиколка, когато Гевара се движеше осми, а Гонсалес заемаше 12-то място. На излизането на третия завой Филип Салач, който беше три мотора пред Гонсалес, падна и беше ударен от Челестино Виети, Зонта ван дер Гурберг и Гонсалес, които нямаше как да избегнат чеха и също се озоваха на земята.

This is the crash 👀 Meanwhile @18manugonzalez is trying to get back to his box 🏃 #PortugueseGP 🇵🇹 https://t.co/8ilo4BIJBa — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 22, 2026

Червените флагове бяха показани моментално, но понеже вече бяха изминали три обиколки, пилотите не получиха автоматично право да се включат в рестарта. За да заслужат това, те трябваше да се приберат на собствен ход в бокса, минавайки през входа на пит-лейна, без да използват преки пътища, в рамките на 5 минути от показването на червения флаг.

The race is over for @18manugonzalez 🫢 His bike failed to enter pit lane entry within 5 minutes of the red flag #PortugueseGP 🇵🇹 https://t.co/jnUBe3R58G — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 22, 2026

Гонсалес нямаше този шанс и съответно не получи разрешение да се застане на стартовата решетка за подновяването на състезанието, което се отнася и за Салач. За разлика от тях Ван дер Гурберг и Виети се прибраха до бокса според правилата след този масов инцидент и успяха да се включат в рестарта, след като техните отбори поправиха моторите им.

This is the best news 👏 Thumbs up from @filipsalac12 👍 #PortugueseGP 🇵🇹 https://t.co/p3WG8JUs7u — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 22, 2026

След рестарта Гевара успя да напредно със само едно място, изпреварвайки Колин Вейер във втория тур. След това пилотът на Прамак пробва да притисне и състезателите пред него, но реши да не риксува излишно, финиширайки седми.

💪 @izanguevara28 is on the move #PortugueseGP 🇵🇹 https://t.co/V58JpAh6aZ — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 22, 2026

По този начин той навакса девет точки от изоставането си спрямо Гонсалес и кръг преди края на сезона двамата са разделяни от само 4.5 пункта. Това означава, че ако Гевара спечели във Валенсия, където преди година доминиран, той ще стане шампион, независимо от резултата на Гонсалес.

4.5 points in it 🤏 The #Moto2 title goes down to Valencia ⚔️ #PortugueseGP 🇵🇹 https://t.co/OZ19bzFRAr — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 22, 2026

Иначе победата в Гран При на Португалия в Moto2 спечели Даниел Муньос, който беше най-бързият пилот на пистата както преди червения флаг, така и след него. Втори на 0.733 секунди зад него финишира Алонсо Лопес, а тройката оформи Сена Аджиъс.

DANI MUÑOZ WINS HIS FIRST EVER #Moto2 RACE 🥇 🔥 #PortugueseGP 🇵🇹 https://t.co/qS4NOlmS66 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 22, 2026

Давид Алонсо и Иван Ортола завършиха четвърти и пети пред Дани Олгадо, Гевара, Адриан Уертас, Вейер и Ван дер Гурберг, които допълниха топ 10. В зоната на точките влязоха още Алекс Ескриг, Анхел Пикерас, Адриан Ферандес, Арон Канет и Шави Сурутуса.

В генералното класиране Гонсалес и Гевара са разделени от само 4.5 точки, а в битката за бронзовия медал цели трима пилоти са събрани в 13.5 пункта. Начело в този спор е Ортола, който води с 5.5 пред Олгадо, а на още 8 зад тях е и Алонсо.

Dani Muñoz gets that winning feeling 🎉 #PortugueseGP 🇵🇹 https://t.co/FAnWIvRXEt — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 22, 2026

Финалната за сезона Гран При на Валенсия от пистата „Рикардо Тормо“ ще се проведе след само седмица.

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Снимки: Imago