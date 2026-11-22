Макс Килес с шампионско каране и нова победа в Moto3

Максимо Килес направи още едно шампионско каране и спечели своята 12-та победа за сезона в Moto3, след като триумфира в скъсената Гран При на Португалия.

NO WORRIES FOR MAXIMO QUILES WHO WINS YET AGAIN 🥇 #PortugueseGP 🇵🇹 https://t.co/roBCtUp818 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 22, 2026

Състезанието на „Портимао“ трябваше да продължи 19 обиколки, но състезателната дистанция беше съкратена до 12 тура още преди старта. Причината за това решение беше падналия през нощта и сутринта дъжд, който намокри португалското трасе.

We begin a BIG day with the Moto3 RACE 🤩 The race has been declared wet and has a new distance: 12 laps ⚠️ #PortugueseGP 🇵🇹 https://t.co/CTiqQhsDve — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 22, 2026

Тъй като пилотите от най-малкия клас в нито един момент от уикенда до момента не бяха карали на мокра настилка, състезателният директор им даде повече време за опознавателни обиколки преди старта, съкращавайки състезателната дистанция. Въпреки водата по пистата само Рюсей Яманака избра да стартира с гуми за мокро, като бързо се видя, че това е грешният избор и японецът се прибра в бокса малко след средата на състезанието.

The track is wet but most of the riders will be with slick tyres 👀 Here's your front row 👊 #PortugueseGP 🇵🇹 https://t.co/Ekp8OXX1xj — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 22, 2026

В началото на надпревара Брайън Уриарте моментално поведе от втората позиция на стартовата решетка и до края на първия тур отвори аванс от две секунди. Постепенно обаче той беше догонен от група от четирима пилоти, която включваше Килес, Давид Алманса, Рико Салмела и Адриан Фернандес.

Synchronised highside saves 🤯 That doesn't stop @31adrifernandez from taking P3 👏 #PortugueseGP 🇵🇹 https://t.co/EyFZIhk2Ih — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 22, 2026

Килес направи своята атака в началото на 10-ия тур, когато първо изпревари Алманса, а след това и Уриарте, за да поведе. След това шампионът успя да се откъсне леко, но допусна неточност в шестия завой в последната обиколка, която позволи на Уриарте и Алманса да се залепят за него.

LAST LAP ⌛ WHO IS GOING TO WIN THIS? ⚔️ #PortugueseGP 🇵🇹 https://t.co/w7ulZaXFWa — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 22, 2026

При преминаването на завои 10 и 11 Алманса пробва изненадваща атака срещу Уриарте и се стигна до контакт между двамата, който събори пилота на КТМ. До финала Алманса беше изпреварен от Салмела и Фернандес, а Уриарте се върна на мотора си и финишира шести.

WHAT A SAVE BY QUILES 😱 AND URIARTE GOES DOWN AFTER CONTACT WITH ALMANSA 💥 #PortugueseGP 🇵🇹 https://t.co/o8kDAg7dHV — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 22, 2026

При минаването покрай карирания флаг Килес спечели с аванс от 0.457 пред Салмела, който се превърна в първия финландец с подиум в най-малкия клас на световния шампионат по мотоциклетизъм на писта от Мика Калио във Валенсия през 2006 година. Тройката оформи Фернандес, а в топ 5 влязоха още Алманса и Джеол Келсо.

A super emotional maiden podium for Rico Salmela 🇫🇮♥️ #PortugueseGP 🇵🇹 https://t.co/HmQJWPRCtd — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 22, 2026

След финала Алманса беше наказан за инцидента с Уриарта, но заради големите разлики това не се отрази на неговото класиране. Състезателят на ИнтактГП не пропусна да се извини на своя съперник при прибирането си в бокса, когато отиде до гаража на КТМ, за да поднесе своите извинения.

Clearing the air after the incident 🤝 @DavidAlmansa22 apologises to a distraught Brian Uriarte 😢 #PortugueseGP 🇵🇹 https://t.co/FTo0dtKSmg — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 22, 2026

Зад финиширалия шести Уриарте в десетката попаднаха още Гуидо Пини, Алваро Карпе, Скот Огдън и Валентин Пероне. В точките в състезанието за Гран При на Португалия в Moto3 влязоха още Джоел Естебан, Адриан Крусес, Давид Муньос, Кейси О'Горман и Хесус Риос.

В генералното класиране с 417 Килес води със 161 пред Алманса, който днес си гарантира второто място в шампионата. Пилотът на ИнтактГП има преднина от 42 пункта пред Карпе, чийто аванс пред Уриарте е 7 в спора за бронзовия медал.

More celebrations for Maximo Quiles and @asparteam 🥳 #PortugueseGP 🇵🇹 https://t.co/d16U10WI4E — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 22, 2026

Сезон 2026 в Moto3 ще завърши следващата седмица, когато ще се проведе надпреварата за Гран При на Валенсия на пистата „Рикардо Тормо“.

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Снимки: Gettyimages