Хамилтън иска Ферари да реши как ще се състезават с Леклер

7-кратният световен шампион Люис Хамилтън беше ударен и завъртян от съотборника си във Ферари Шарл Леклер, който получи 10 секунди наказание за инцидента в Гран При на Лас Вегас. Преди това Хамилтън също беше санкциониран с 10 секунди заради пресичане на единия шикан в Лас Вегас при битката му с Оскар Пиастри за позиция.

„Квалификацията беше трудна, но състезанието вървеше отлично за нас и смятах, че имаме шанс да завършим пред двете коли на Макларън - обясни Хамилтън. - Наказаха ме с 10 секунди, защото излязох от трасето, за да избегна удар с единия Макларън, което според мен е сурова санкция.

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„Точно обаче отново подхванахме сериозна битка след боксовете и наказанието, бях ударен отзад, но аз никога не се предавам.

„Ферари трябва да реши как ще се състезаваме с Шарл, аз направих всичко, което беше по силите ми, казал съм всичко, което мисля по темата. Но е трудно. Аз правя всичко възможно, но тимът решава какво става.

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„Днес можехме да сме на подиума с темпото, което имахме в състезанието. Но няма да влизам в сценария да коментирам наказанието ми или инцидента с Леклер.“

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Снимки: Gettyimages