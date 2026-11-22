Чеко Перес и Исак Хаджар бяха наказани след финала в Лас Вегас

Серхио Перес и Исак Хаджар бяха накзани от стюардите на Гран При на Лас Вегас след финала на състезанието в Града на греха. Санкциите на двамата са от по 10 секунди, като тази на Перес се пренася за следващата надпревара, в която той участва.

Пилотът на Кадилак беше признат за виновен за предизвикаването на инцидента в Рафаел Камара, който доведе до появата на колата за сигурност малко преди средата на дистанцията. Катастрофата стана при опит на Перес да изпревари бразилския състезател на Хаас в спирането за 14-ия завой.

Camara and Perez have tangled Checo is out ❌ ⚠️ SAFETY CAR ⚠️ #F1 #LasVegasGP | LAP 19/50 https://t.co/CtveBMe2jq — Formula 1 (@F1) November 22, 2026

Тъй като Перес не финишира в Лас Вегас в резултат на този инцидент, неговата санкция се пренася за следващото състезание, в което той участва, като в него той ще бъде преместен с пет места назад на старта. Ако всичко върви по план, това състезание ще бъде в Катар след седмица.

Макс Верстапен триумфира в щурата Гран При на Лас Вегас пред Норис и Пиастри

Хаджар пък е санкциониран с 10 секунди за „неоснователно движение с прекалено ниска скорост“ при появата на колата за сигурност. Французинът стори това, за да отвори разлика пред себе си, което забави Джордж Ръсел и другите състезатели зад него. Това наказание коства на пилота на Ред Бул една позиция, като той се смъква от 14-то на 15-то място в крайното класиране за сметка на Лиам Лоусън.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago