Шефът на Мерцедес във Формула 1 Тото Волф коментира философски изоставането на двамата пилоти на тима в последните обиколки на Гран При на Лас Вегас, което лиши Джордж Ръсел и Андреа Кими Антонели от шанс за победата.
„В крайна сметка, двамата имаха лош късмет - обясни австриецът. - Джордж допусна грешка и катастрофира в стената. При Кими се получи нещо подобно.
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„Кими искаше да остане близо до Макс, върна газта и така батерията му не се зареди, което го остави без мощност за последната обиколка.
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„Антонели върна газта. Реши, че е по-добре да е зад Макс, но когато там върнеш газта и след това пак подадеш газ, батерията вече не може да ти помогне.“
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Защо Антонели загуби мощност в края на Гран При на Лас ВегасДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages