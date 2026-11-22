Тото Волф: Пилотите ни имаха лош късмет

Шефът на Мерцедес във Формула 1 Тото Волф коментира философски изоставането на двамата пилоти на тима в последните обиколки на Гран При на Лас Вегас, което лиши Джордж Ръсел и Андреа Кими Антонели от шанс за победата.

„В крайна сметка, двамата имаха лош късмет - обясни австриецът. - Джордж допусна грешка и катастрофира в стената. При Кими се получи нещо подобно.

Russell into the wall! 💥 An agonising end to George's quest for the win 😖 #F1 #LasVegasGP https://t.co/dUQH0fCTg5 — Formula 1 (@F1) November 22, 2026

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„Кими искаше да остане близо до Макс, върна газта и така батерията му не се зареди, което го остави без мощност за последната обиколка.

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„Антонели върна газта. Реши, че е по-добре да е зад Макс, но когато там върнеш газта и след това пак подадеш газ, батерията вече не може да ти помогне.“

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Снимки: Gettyimages