Давид Рая е поредният играч на Арсенал, който се разбра с клуба за нов договор

Вратарят на Арсенал Давид Рая е постигнал принципно споразумение с клуба за подписването на нов дългосрочен контракт, информира "Ди Атлетик". Настоящото споразумение на 31-годишния испански страж изтича през 2028 година, но новото ще отрази статута му на един от най-добрите вратари в световния футбол.

Преподписването с Рая е поредната важна крачка за шампионите от Висшата лига, след като в последните дни Деклан Райс и Юриен Тимбер също договориха новите си контракти.

Испанският национал пристигна при „артилеристите“ от Брентфорд през лятото на 2023 година — първоначално под наем за сезон 2023/24 срещу 3 милиона паунда, а през юли 2024 година трансферът стана постоянен срещу клауза за откупуване на стойност 27 милиона паунда.

Още в дебютната си кампания Рая измести Аарън Рамсдейл като първи избор под рамката за мениджъра Микел Артета и спечели „Златната ръкавица“ на Висшата лига, записвайки 16 сухи мрежи в 32 шампионатни двубоя. Стражът запази престижната награда и през следващите две кампании — през сезон 2024/25 (поделена с Матс Зелс) и през сезон 2025/26. В последната той изигра ключова роля за спечелването на първата шампионска титла на Арсенал от 22 години насам, допускайки едва 27 попадения и регистрирайки 19 мача без допуснат гол.

Запитан за бъдещето си през изминалия месец, Рая призна, че би искал в бъдеще да играе в испанското първенство, но подчерта, че се чувства изключително щастлив в Арсенал. След паузата за националните отбори съставът на Микел Артета се завръща на терена с гостуване на Нюкасъл тази събота.

🚨CONFIRMED! 💣 Arsenal have reached an agreement in principle with David Raya to extend his contract on a long-term deal. 🇪🇸 🧤 ℹ️ @gunnerblog https://t.co/2TMbzrAaSy — AFC Xtra (@AFC__Xtra) November 17, 2026

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