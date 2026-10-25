Втора поредна победа за Олимпик

Олимпик (Варна) се наложи с 2:0 над гостуващия му Рилци (Добрич) за втори пореден успех. Срещата е от 11-ия кръг на Североизточната Трета лига. Още до 5-ата минута тимът създаде две отлични положения, но не успя да ги реализира. След това Александър Гроздев и Юксел Алиев също пропуснаха добри възможности. В 41-ата минута логичното се случи. Юксел Алиев центрира, Влади Георгиев свали към Иван Димитров, който стреля от границата на наказателното поле право в ъгъла и откри резултата. В началото на втората част Иван Марков намери Влади Георгиев, който пусна прострелно подаване по земя и Александър Гроздев удвои. Осем минути преди края 16-годишният дебютант Мартин Бомбов можеше да отбележи и трети гол, но не успя да ознаменува първия си мач за мъжкия отбор с попадение.

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