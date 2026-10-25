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Септември (Драгоево) с изразителен успех

  • 25 окт 2026 | 16:55
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Септември (Драгоево) с изразителен успех

Септември (Драгоево) надигра гостуващия му Фратрия II (Варна) с 4:1. Срещата е от 11-ия кръг на Североизточната Трета лига. Даниел Димитров откри за домакините, четвърт час след началото. В началото на втората част настана неразбирателство в защитата на дубъла и топката премина голлинията – 2:0. Лъчезар Войков направи резултата категоричен в 65-ата минута. После гостите реализираха почетно попадение. В 83-ата минута, Даниел Димитров отбеляза втория си гол в срещата и оформи крайното 4:1.

Снимка: ФК Септември 1923, с. Драгоево - фейсбук

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