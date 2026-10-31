Устрем с трето поредна победа

Устрем (Дончево) се наложи с 4:2 у дома над Септември (Драгоево) за трети пореден успех. Срещата е от 12-ия кръг на Североизточната Трета лига. Йоан Маринов даде преднина на гостите, четвърт час след началото. Отговорът на домакините ги нокаутира. Дамян Петров изравни с удар от около 30 метра в 19-ата минута. В 23-ата, Дейвид Венциславов направи пълния обрат, а в 33-ата Пламен Шестаков стреля с глава, вратарят улови топката, но след това я изпусна във вратата – 3:1. В началото на втората част, Иван Цачев пропусна два пъти да вкара за Устрем. Скоро обаче Йоан Маринов върна интригата с второто си попадение – 3:2. Накрая Георги Георгиев вкара четвъртия гол за домакините.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google