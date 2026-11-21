Тото Волф: Джордж беше в перфектна позиция да атакува полпозишъна

Ръководителят на отбора на Мерцедес Тото Волф вярва, че Джордж Ръсел е бил в „перфектна позиция“ да атакува полпозишъна в Лас Вегас, но британецът остана едва трети в квалификацията в Града на греха.

Starting on the front row for the Vegas GP 👊🍿 https://t.co/5Z782pF2t4 — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) November 21, 2026

Тя беше спечелена от неговия съотборник Андреа Кими Антонели, а втори остана Макс Верстапен. Именно нидерландецът ще потегли от първата позиция, тъй като световният шампион Антонели ще бъде преместен с пет места назад заради използването на допълнителен двигател с вътрешно горене. Това означава, че Ръсел ще стартира втори, разделяйки първата редица с Верстапен.

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„Според мен Джордж беше в идеалната позиция. Той се движеше на четири секунди зад автомобила пред себе си. Трябва да разберем какво точно се случи, защото мисля, че имаше нещо в завои 7, 8 и 9. Дали беше грешка, или се случи нещо друго, тепърва ще изясняваме. Честно казано, не знам, но изглеждаше, че Джордж е в идеална позиция да направи обиколка за полпозишъна, защото през цялото време беше най-бърз“, заяви Волф пред Sky Sports F1.



„От стратегическа гледна точка смятахме, че Кими или няма да успее да започне обиколката си навреме, или ще се окаже прекалено близо до Линдблад. В крайна сметка той пресече линията само 1,4 секунди зад него и това на практика реши всичко. Не мога да разбера как изобщо успя да постигне такова време, при положение че се движеше толкова близо зад друга кола“, добави австриецът, коментирайки обиколката на Антонели в края.

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Снимки: Gettyimages