Калина Венева: Мачът със Скандичи ще ни донесе ценен опит

Волейболистките на Банка Валсабина Милениум Бреша се отправят към Флоренция – града, в който постигнаха единствената си победа от началото на сезона в Серия А1. Този път обаче предизвикателството е от най-високо ниво, тъй като техен съперник ще бъде световният клубен шампион Савино Дел Бене Скандичи. Двубоят е насрочен за неделя, 22 ноември, от 17:00 часа в зала „Пала БигМат“ във Флоренция.

Парокиале и нейните съотборнички идват след болезнено домакинско поражение от Сан Джовани ин Мариняно, в което, въпреки оспорваната битка точка за точка, не успяха да спечелят мечтаните точки. В същото време воденият от треньора Гаспари тим на Скандичи възвърна самочувствието си след две поредни загуби, записвайки чиста триточкова победа срещу Уйба в предишния кръг.

Калина Венева със 7 точки, Бреша с нова загуба в Италия

След неуспеха у дома, за „лъвиците“ от Бреша предстои изключително тежко изпитание. Отборът се намира на дъното на таблицата в Серия А1 Финеко със скромния актив от едва три точки (спечелени след драматичен успех с тайбрек над Ил Бизонти и поражение след пет гейма от Бергамо). Въпреки това във Валсабина не губят кураж. Наясно със сложността на срещата, тимът пристига във Флоренция с амбицията да покаже характер, агресия и непримиримост, за да се опита да измъкне максимума срещу именития си опонент.

Българската волейболистка Калина Венева сподели очакванията си преди сблъсъка:

„Знаем, че Скандичи разполага с изключително силен състав, пълен с талантливи и опитни състезателки, така че ни очаква труден мач. За нас това е още една възможност за израстване, за трупане на ценен опит и за демонстриране на напредъка, който постигаме като отбор. Смятам, че най-важното е да останем напълно концентрирани, да действаме с увереност и да водим битка за всяка топка. Нямаме какво да губим и искаме да дадем абсолютно всичко от себе си на игрището.“

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google