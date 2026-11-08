Калина Венева със 7 точки, Бреша с нова загуба в Италия

Националката Калина Венева и нейният Банка Валсабина Милениум (Бреша) записаха трета поредна и общо 6-а загуба за сезона в италианската Серия А1. Венева и съотборничките й отстъпиха много драматично у дома на ХорусЛайф Волей (Бергамо) с 2:3 (25:21, 21:25, 17:25, 25:17, 8:15) в мач от 7-ия кръг на първенството, игран тази вечер пред около 1600 зрители.

Така Бреша е на предпоследното 13-о място във временното класиране с едва 1 победа, 6 загуби и 3 точки.

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В следващия 8-и кръг Венева и компания са гости на воденият от Джанлоренцо Бленджини тим на Нумия Веро Волей (Милано). Срещата е в сряда (11 ноември) от 21,30 часа българско време.

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Калина Венева се включи силно като резерва за своя тим и завърши със 7 точки (1 ас, 43% ефективност в атака и 38% позитивно посрещане - +3).

Най-резултатна за Бреша бе хърватката Андреа Михалевич с 19 точки (1 блок и 36% ефективност в атака - +11), а Анджелка Новосел добави 16 точки (1 ас, 36% ефективност в атака и 59% позитивно посрещане - +10), но и това не беше достатъчно за успеха.

За тима на Бергамо Кендъл Кип реализира 23 точки (2 аса и 37% ефективност в атака - +13), а Елена Пиетрини се отчете с 21 точки (5 блока!, 1 ас, 37% ефективност в атака и 69% позитивно посрещане - +12) за победата.

Снимки: legavolleyfemminile.it

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