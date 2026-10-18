Борис Димитров игра малко при равенство на Мура

Мура и Нафта завърши 0:0 в двубой от 12-тия кръг на словенската Първа лига. Като резерва за домакините се появи привлеченият от ЦСКА 1948 нападател Борис Димитров. Българинът влезе в 69-ата минута на мястото на Кенан Куртович.

Мачът беше равностоен, като малко по-активни бяха футболистите на Мура, водени от бившия защитник на ЦСКА и Славия Митя Морец. Нафта също имаше своите шансове за гол, но ги пропусна.

Равенството не помогна на Мура да се отдалечи от дъното в класирането. Тимът има 11 точки, а с толкова, но и мач по-малко е Гросупле. На последно място е Радомле със 7 точки.

Днес лидерът Марибор ще посрещне Целе, а вторият Копер ще едомакин на Гросупле.

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