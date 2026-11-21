Три състезателки, играещи в чужбина, подсилват България за турнира Women’s IHF Nations Trophy Europe в Кранево

Три състезателки, играещи в чужбина, подсилват националния отбор на България по хандбал за първото издание на турнира Women’s IHF Nations Trophy Europe в Кранево през следващата седмица, съобщиха от БФХ.

Старши треньорът Росица Бакърджиева селектира 15 хандбалистки за срещите от груповата фаза на надпреварата срещу Армения на 25 ноември и срещу Беларус на 27 ноември в „Аква Лайф Арена“, както и за двубоите от директните елиминации за определяне на крайното класиране на 28 и 29 ноември.

България приема първото издание на Women’s IHF Nations Trophy Europe

В състава попаднаха състезаващите се зад граница Анджелина Пенчева (Напредак, Сърбия), Маринела Панайотова (Терамо, Италия) и Стефани Петрова (СИФ Дамер, Финландия), а останалите хандбалистки са от българското първенство, като най-много са представителките на шампиона Бяла – общо пет: Лидия Ковачева, Ния Цанкова, Габриела Георгиева, Мелина Спасова и Мадлен Тодорова. По три състезателки са от вицешампиона Етър 64 (Велико Търново) – Десислава Николова, Ирене Иванова и Мартина Тодорова, както и от бронзовия медалист от миналия сезон Свиленград – Гергана Грозданова, Кристина Миланова и Петя Василева. Селекцията допълва Стиляна Павлова от Сливница.

България срещу Армения на старта на Women’s IHF Nations Trophy Europe

Състав на България за турнира Women’s IHF Nations Trophy Europe:

вратарки: Десислава Николова (Етър 64) и Анджелина Пенчева (Напредак, Сърбия); полеви състезателки: Лидия Ковачева, Ния Цанкова и Мелина Спасова (Бяла), Стиляна Павлова (Сливница), Габриела Георгиева (Бяла), Гергана Грозданова и Кристина Миланова (Свиленград), Мадлен Тодорова (Бяла), Маринела Панайотова (Терамо, Италия), Петя Василева (Свиленград), Ирене Иванова и Мартина Тодорова (Етър 64) и Стефани Петрова (СИФ Дамер, Финландия).

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