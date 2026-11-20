Ангел Русев се възстановява и се готви за Световната купа в Катар

Шесткратният европейски шампион по вдигане на тежести Ангел Русев се възстановява от контузията, която получи по време на световното първенство в Нинбо, Китай, и се подготвя за участие в Световната купа в Доха, Катар. Това съобщи щангистът в интервю за БТА.

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Русев обясни, че все още има болки, но постепенно възвръща формата си с упражнения и възстановителни процедури. Той призна, че още преди световното първенство той е имал разкъсване в областта на на предмишницата, а впоследствие е получил удар и в лакътя.

„В момента съм добре, възстановявам се. След световното имах болки тук-там. Два-три дни си почивах, слагах лед, след което започнах лека-полека да тренирам и да правя упражнения. Знаех, че не трябва да спирам, колкото и да боли. Сега с възстановяването се оправям и се готвя за Световната купа в Доха“, каза Ангел Русев.

Той разказа, че в подготовката и възстановяването му активно помагат докторът по кинезитерапия в медицински център „Медика Експерт“ Александър Андреев, който е и гл. ас. и преподавател в Русенския университет "Ангел Кънчев", както и треньорите Радослав Атанасов и Иван Иванов. Русев отбеляза, че тренировъчният процес е променен, като натоварванията са съобразени със състоянието му. Той добави, че вече е участвал и в турнира в памет на Милен Добрев, където отчете, че е направил добър двубой.

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„Не трябва да спирам и да допускам нови контузии. Просто ми трябва малко повече възстановяване и по-добра подготовка. Казах, че няма да спра и няма да се откажа. Ще го докажа още на Световната купа в Доха“, заяви щангистът.

„Ангел няма аналог. Когато беше на 13 години, получи фрактура-луксация, която наложи операция. Шест месеца след втората операция спечели титла. Преди една от европейските титли не можеше да вдигне дори чаша с вода, а 20 дни по-късно беше най-добрият в Европа. Сега преди световното първенство възстановихме коляното, но се контузи здравият лакът. Вярвам, че ще успеем да го подготвим така, че да се бори за медал. Наистина е свръхчовек“, коментира докторът по кинезитерапия Александър Андреев пред БТА.

Треньорът на Ангел Русев Радослав Атанасов също потвърди, че щангистът се възстановява успешно и вече е възобновил пълноценно тренировъчния процес. По думите му Русев е на около 95 процента от възможностите си, като подготовката му продължава с натоварвания, съобразени с контузията.

„Изобщо не е прекъсвал тренировките. Още на следващия ден след състезанието беше в залата. Просто правеше други упражнения, които не пречат на възстановяването му. В момента е на около 95 процента. Все пак имаме едно наум, но засега се чувства добре“, каза Атанасов.

Той уточни, че заради мускулна травма в областта на предмишницата може да се наложи и оперативна намеса. Засега обаче се търси възможност проблемът да бъде преодолян без операция, тъй като хирургичното лечение би означавало около шест месеца възстановяване.

Преди заминаването за Катар Русев ще участва и в републиканско първенство в Асеновград през следващата седмица. По решение на треньорския щаб той ще се състезава в по-горната категория до 70 кг, тъй като местата за представители на клуба в категориите до 60 и до 65 кг са запълнени. За Световната купа в Доха обаче Русев ще се върне в обичайната си категория до 60 кг.

Атанасов съобщи още, че най-вероятно клубът ще поеме разходите за участието на Русев в Световната купа, тъй като има реален шанс Българската федерация по вдигане на тежести (БФВТ) не успее да осигури необходимото финансиране.

„Федерацията няма да има финансова възможност. Новото ръководство, начело с Асен Златев, все още не е вписано в Търговския регистър. Вече няколко дни разговарям с все още действащия генерален секретар на БФВТ Марин Милашки и той също потвърди, че няма средства. Сумата не е голяма – около 2000 евро на състезател. Ако федерацията не може да осигури участието му, клубът ще го направи“, заяви треньорът.

Той добави, че дори обмисля Ангел Русев да пътува без треньор. По думите му финансовите затруднения поставят под въпрос участието и на други български щангисти, въпреки че турнирът е от изключително значение за олимпийската квалификация.

Световната купа в Доха ще се проведе от 7 до 16 декември 2026 г. и е първият квалификационен турнир на Международната федерация по вдигане на тежести (МФВТ) в олимпийския цикъл за Игрите в Лос Анджелис през 2028 година.

Според информация в сайта на МФВТ Ангел Русев е заявен за участие в категория до 60 кг. Това важи и за друг русенски щангист – Дениз Данев, който наскоро спечели златен медал от европейското първенство за юноши до 20 и до 23 години в Дуръс, Албания. Радослав Атанасов обаче уточни, че по всяка вероятност Данев ще пропусне шампионата в Доха, поради травма в коляното.

Останалите български представители при мъжете според предварителните заявки са Здравко Пеловски (до 70 кг), Валентин Генчев (до 75 кг), Карлос Насар (до 95 кг), Христо Христов (до 110 кг), както и Бояна Костадинова (до 49 кг) и Галя Шатова (до 69 кг) при жените. Окончателният срок за потвърждение на участниците в надпреварата в Катар е 23 ноември.

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