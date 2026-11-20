Карлос Насар ще вдига утре в Бундеслигата

Спортист №1 на България Карлос Насар ще вземе участие в двубоя на неговия Мутерщадт срещу Грюнщадт от четвъртия кръг на германската Бундеслига по вдигане на тежести. Срещата за смесени отбори е утре от 20:00 часа.

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Това ще е първо участие на олимпийският шампион през този сезон в шампионата, след като пропусна първия кръг заради контузия, а след това бе в Китай за Световното първенство в Нинбо, където спечели четвъртият си златен медал от шампионат на света.

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Преди седмица Насар взе участие в мемориалния турнир в памет на Милен Добрев в Пловдив, където изхвърли впечатляващите 190 кг - с пет отгоре от световния му рекорд от Нинбо. Очакванията са Карлос да не прави големи опити в утрешния кръг, а да използва участието си утре и в следващия кръг на 5 декември за загрявка преди първия квалификационен турнир за Олимпийските игри през 2028 година в Лос Анджелис. Той ще се проведе в Доха, Катар в първата половина на декември.

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