Над 70 шахматисти от 6 до 87 години се включват в турнира за "Купа Плевен"

Открит турнир по ускорен шахмат за "Купа Плевен 2026" ще се състои на 22 ноември, неделя. Партиите ще се играят в хотел "Ростов", съобщиха от пресцентъра на общинска администрация.

За БТА главният съдия на състезанието Чавдар Андреев, каза, че до момента за участие са се записали 74 шахматисти от Плевен, София, Пловдив, Варна, Ловеч, Оряхово, Козлодуй, Враца, Велико Търново. Той очаква броят им да нарасне поне до 80. Най-малкият участник е на шест години, а най-възрастният – на 87. С най-голямо ЕЛО - Класически шах: 2301; Ускорен шах (Rapid): 2285 и Блиц (Blitz): 2293 е Валентин Митев, който е плевенчанин, но се състезава за Левски.

Турнирът е за всички възрасти в седем кръга по "швейцарска система".

Според правилата на тази система броят на кръговете, които ще се играят се обявява предварително. Двама състезатели могат да играят помежду си само един път, те образуват двойка с противник, който има същия, или най-близък брой точки. При възможност на всеки състезател се дават толкова пъти белите фигури, колкото и черните и на всеки състезател се дава цвят на фигурите, различен от този, получен в предишния кръг. Крайното класиране се определя от сбора на спечелените точки, обясни Чавдар Андреев.

Той добави, че всяка от партиите ще бъде с продължителност от 15 минути плюс пет секунди на ход, което сумарно прави около 30-40 минути. Шахматистите от всички възрасти се състезават общо.

Инициативата е част от Спортния календар на Община Плевен за 2026 година, организатор е спортен клуб по шахмат (СКШ) Спартак Плевен XXI.

Организаторите са предвидили общо 30 награди. Те ще бъдат купи, медали и предметни награди. Ще бъдат отличени призьорите във всички възрастови групи – до осем, до 10, до 12, до 14 години за момчета и момичета. Награди ще има в основния турнир, за най-добър ветеран над 50 и над 60 години, за най-добра жена. Призове ще има за шахматисти с ЕЛО до 1750 и до 1900.

От СКШ Спартак Плевен XXI в турнира ще се включат над 20 шахматисти. Очакват се участници и от другите местни клубове: СКШ Плевен XXI и Академия Шах и Мат.

Спортното събитие ще започне в 10:00 часа. Награждаването на победителите е предвидено за 18:00 часа.

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