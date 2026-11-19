Две български двойки продължават напред в Анкара

Две български двойки се класираха за четвъртфиналите на двойки международния турнир по бадминтон от "Future Series" в Анкара (Турция).

Цветомир Стоянов/Йордан Йорданов и Георги Рупцов/Станимир Терзиев постигнаха по две победи в днешния ден на надпреварата.

Сестри Стоеви водеха, но загубиха от японки в Хонконг

За място на полуфиналите и гарантиран медал утре Стоянов и Йорданов ще играят срещу Амирали Ахмадло и Али Хаяти (Иран), а Рупцов и Терзиев излизат срещу представителите на домакините Мирач Кантар и Ахмет Бера Куш.

На единично напред продължават Теодор Митев и Цветомир Стоянов.

Сестри Стоеви стартираха с победа на турнир в Хонконг

Митев надделя над германеца Юстин Зейбел с 13:21, 21:14, 22:20, а в следващия си мач ще срещне Язган Чалъшър (Турция).

Номер 6 в схемата Стоянов се наложи над Адам Джеслин (ОАЕ) с 19:21, 22:20, 21:10 и утре ще играе срещу германския квалификант Леон Кашура.

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