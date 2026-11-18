България срещу Армения на старта на Women’s IHF Nations Trophy Europe

Женският национален отбор на България по хандбал ще играе срещу Армения на 25 ноември от 19:00 часа в първия мач от новия турнир Women’s IHF Nations Trophy Europe, съобщиха от Международната федерация по хандбал (IHF).

Първото издание на международната надпревара за дамски национални селекции, организирана под егидата на IHF, ще се състои от 25 до 29 ноември в новата „АкваЛайф Арена“ в Кранево. В състезанието ще участват шест тима, разделени в две групи. В едната са България, Армения и Беларус, а в другата са олимпийските шампионки от Рио 2016 Русия, Белгия и Косово.

Регламентът предвижда първите два отбора от всяка група да продължат към полуфиналите на 28 ноември, където ще се срещнат на кръст. Селекциите, завършили на трето място в предварителните групи, ще спорят за петата позиция в крайното класиране. Кулминацията на турнира ще бъде в неделя, 29 ноември, когато ще се изиграят двубоите за бронзовите медали и финалът, който ще определи първия носител на трофея.

Втората среща на домакините в групата ще бъде на 27 ноември, също от 19:00 часа, срещу Беларус.

С Women’s IHF Nations Trophy Международната федерация по хандбал поставя началото на нова международна надпревара за женски национални отбори, следвайки модела на провеждания досега при мъжете IHF Emerging Nations Championship.

Турнирът има за цел да предостави възможност на развиващите се национални федерации, чиито отбори не участват редовно в големите международни състезания, да натрупват опит в срещи на високо международно ниво. Инициативата е насочена и към разширяване на географията на международния хандбал и увеличаване на броя на участващите национални селекции в континенталните първенства.

България ще има представители и в съдийския, и в делегатския състав на първото издание на турнира. Международните рефери Георги Дойчинов и Юлиан Горецов са една от трите съдийски двойки, назначени да ръководят срещите в Кранево. Останалите арбитри са от Черна гора и Румъния.

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