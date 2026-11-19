Тайгър Уудс ще проектира ново голф игрище в Северна Ирландия

Легендарният голфър Тайгър Уудс ще създаде първото ново шампионатно голф игрище в Северна Ирландия от повече от век насам. Новият проект, носещ името „Беларена Голф Линкс“, бе представен официално от 15-кратния мейджър шампион и неговата архитектурна компания „Ти Джи Ар Дизайн“.

Съоръжението ще бъде разположено по протежението на живописното крайбрежие Козуей Коуст в северозападната част на страната, на около 30 километра западно от прочутия клуб „Роял Портраш“, домакинствал три пъти на Откритото първенство на Великобритания.

Уудс изрази вълнението си от възможността да остави своя отпечатък в регион с толкова богати голф традиции.

„Северна Ирландия разполага с едни от най-великите голф (линкс) игрища в света и изграждането на подобен проект на Козуей Коуст е изключителен шанс за нашия екип“, сподели американецът. „Искаме „Беларена“ да изглежда така, сякаш винаги е било част от този бряг – игрище, което да поставя на изпитание най-добрите състезатели, но същевременно да носи удоволствие на всеки, който играе тук.“

Мащабното начинание е съвместна инициатива между местната компания „Галгорм Колекшън“ и базираната в САЩ „Рийф Дестинейшънс“. Очаква се строителните дейности да стартират през 2027 година след получаване на необходимите разрешителни, а официалното откриване е планирано за юли 2029 година.

„Възможността Тайгър Уудс и неговата компания да проектират голф комплекс в Северна Ирландия е невероятен шанс, който се случва веднъж в живота“, заяви главният изпълнителен директор на „Галгорм Колекшън“ Колин Джонстън. „Този проект обединява водещи партньори и създава нещо, от което Северна Ирландия ще има полза в продължение на дълги години.“

Джонстън подчерта, че уникалният природен пейзаж е изиграл ключова роля за избора на локацията, изтъквайки внушителния силует на планината Биневена и панорамните гледки към залива Лох Фойл и хълмовете на Донегал.

Според инвеститорите проектът ще даде сериозен тласък на туризма в северозападния регион, привличайки нови посетители и разширявайки капацитета за елитен голф туризъм. Очакванията са „Беларена“ да се превърне в естествено допълнение към световно признати дестинации като „Роял Портраш“ и „Роял Каунти Даун“.

За разлика от много традиционни и затворени шампионатни клубове, новият комплекс ще функционира на принципа на свободен достъп срещу заплащане за игра, без изискване за членство. До момента „Ти Джи Ар Дизайн“ има реализирани проекти единствено в Съединените щати, което превръща северноирландското игрище в дебютния европейски проект на компанията.

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