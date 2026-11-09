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Спартак ще заложи на двустранна игра преди дербито

  • 9 ное 2026 | 11:56
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След невероятния мач на Спартак срещу Арда и знаменития обрат стана ясно, че по време на паузата преди дербито срещу Черно море „соколите“ няма да организират контрола. Вместо това варненци ще проведат двустранна игра, в която треньорът Даниел Моралес ще въведе някои детайли в тактическата схема.

Наставникът сподели и с характерното за него чувство за хумор защо е приел офертата на Спартак.

„Има малко срещи до края на годината. Ще направим двустранна игра, която ще бъде важна за мен, защото ще искам да прибавя някои детайли към тренировките и съответно да сме по-добре подготвени за самите мачове.

Бивш треньор на ЦСКА застана начело на Спартак (Варна)
Бивш треньор на ЦСКА застана начело на Спартак (Варна)

Срещата срещу Черно море е важна за състезателите, за треньорите, за нашите семейства и най-вече за феновете, които я очакват с голям интерес. За нас, треньорите, това е една поредна среща, в която трябва да играем за победа. Играл съм и за двата отбора и знам какво означава.

Отиваш там, където те искат. Аз съм фен на Атлетико Мадрид и искам да стана треньор на този отбор, но не ме искат, нямам оферта. Приех офертата на Спартак. Имах още една преди Гьоко Хаджиевски, но тогава се стекоха други неща, нямах и лиценз.

От ЦСКА бяха много коректни и казаха, че ще ме пуснат, ако имам оферта от клуб от Първа лига. Имах оферта и от Б група, докато бях в ЦСКА, но отказах. Дойде втората оферта — отново от Спартак. Играл съм в този отбор. Не се замислих изобщо и приех.“

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