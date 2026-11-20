Легенда на Черно море празнува рожден ден

На днешния ден една от най-големите фигури в историята на Черно море — Тодор Марев, празнува своя 72-ри рожден ден. Тук е мястото да се спомене, че Марев е пример за всеотдайност за много поколения варненски играчи и любимец на зелената агитка.

През годините той се утвърждава като твърд, безкомпромисен и неустрашим централен защитник, срещу когото се играе много трудно, и печели уважението на съотборници и противници. Един от транспарантите, които редовно се издигат по време на срещите на Черно море, е именно с неговия образ.

Преминава през всички възрастови формации на ДЮШ на клуба под ръководството на големите треньори и играчи Иван Моканов и Георги Димитров – Червения, които го откриват за големия футбол.

Марев е рекордьор по брой участия за Черно море с невероятните 634 мача, в които отбелязва 6 гола във всички турнири. Играл е още за Овеч (Провадия) и Доростол (Силистра). Има 22 срещи за националния отбор.

Дългогодишен капитан на Черно море, той е избиран за футболист на Варна в три последователни години — 1976, 1977 и 1978. Завършва активната си състезателна кариера като капитан на „моряците“ на 40-годишна възраст през 1994 година. По това време негов треньор е друга клубна легенда — Стефан Богомилов.

След края на спортната си кариера се отдава на треньорска дейност в ДЮШ на клуба. И досега продължава да напътства младите с безценните си съвети.

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