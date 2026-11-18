Насар: Няколко нови държави ме искат, но аз отказах

Има няколко нови държави, които искат да ги представлявам, но аз отказах, каза олимпийският шампион по вдигане на тежести Карлос Насар пред журналисти, след като бе посрещнат от премиера Румен Радев и правителството в Министерския съвет.

Насар, който по-рано през месеца спечели четвърта световна титла с три световни рекорда, получава парична награда в размер на 110 000 евро, обяви министърът на спорта Енчо Керязов.

Румен Радев посрещна Карлос Насар, ММС ще награди спортиста със 110 000 евро

Попитан достатъчно ли е това, което прави държавата за спорта Насар заяви, че това е една голяма крачка напред. Спортът изисква грижа и усилия и когато има резултат, това е благодарение на грижа и усилията, полагани, за да има постоянно успехи и да може да се държи здрав и силен българския дух, каза Насар.

Той приветства и благодари на Министерския съвет за жеста към спорта и спортистите.

Според Насар Министерството на спорта прави всичко по силите си за спортистите по вдигане на тежестите. Единствено ние трябва да си подредим федерацията, за да може да използваме пълния капацитет и на Министерството на спорта, и на Българската федерация по вдигане на тежести, които трябва да работят в синхрон, каза Насар.

В отговор на въпрос той каза, че подредбата на федерацията не върви много добре. Очакваме вписването на Асен Златев като председател на Българската федерация по вдигане на тежести и се надявам да се случват все по-хубави неща, каза Насар.

Спортистът съобщи, че в края на седмицата има състезание в германската Бундеслига, още едно до края на годината, както и участие в Световна купа в Катар през декември.

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