Удължават работното време на автобусите до Витоша

Автобусите по линии 63 и 66, които обслужват направленията към Витоша, ще се движат с нови разписания от 21 ноември. Последните курсове от планината ще тръгват в 19:45 ч. вместо досегашните 18:00 ч., съобщиха от Столична община.

Промяната се въвежда с цел по-удобен достъп до природен парк „Витоша“ през зимния сезон. Решението е взето след наблюдение и анализ на натоварването на досегашните последни курсове и координация с транспортните оператори.

Освен удължаването на работното време се променя и началният час на автобусна линия 66. Първият курс вече ще тръгва в 7:30 ч. вместо в 8:00 ч.

Междувременно от 1 декември до 31 март ще бъде въведена зимна организация на движението по пътищата към Витоша. Тя предвижда приоритетен достъп за градския транспорт и ограничения за автомобилите при запълване на местата за паркиране.

В почивни, неработни и празнични дни между 11:00 и 16:00 ч. движението по пътищата от кв. „Бояна“ до местността „Офелиите“ и от кв. „Драгалевци“ до хижа „Алеко“ ще се регулира от Общинска полиция.

Когато има свободни места за паркиране и е осигурено безпрепятственото преминаване на автобусите, автомобилният достъп ще бъде разрешен. При запълване на паркингите ще се въвеждат временни ограничения, за да се избегнат задръствания и блокиране на пътищата.

От общината призовават посетителите на Витоша да следят метеорологичните условия, да използват подходяща екипировка и да се движат по обозначените маршрути.

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