СОС одобри 9.6 млн. евро за скейтборд състезания в София

На свое заседание днес Столичният общински съвет (СОС) прие окончателно решение за стартиране на тригодишен проект за организиране и провеждане на международни турнири по скейтборд на територията на София. Решението беше прието след повторно разглеждане на доклада, тъй като при първоначалното гласуване преди две седмици предложението не събра необходимото мнозинство. На днешното заседание проектът получи подкрепата на 32 общински съветници при изискуем минимум от 31 гласа. „Против“ гласуваха 15 съветници, а 7 се въздържаха.

Тригодишната програма (2027 до 2029 г.) предвижда организацията на девет турнира от Световната купа, сред които и квалификационни събития за Олимпийските игри, както и още шест събития, посветени на младите хора и местната спортна икономика.

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"Икономическият ефект за София ще бъде десетки милиони евро. Това заяви на брифинг пред журналисти кметът на София Васил Терзиев след положителното становище на СОС.

"Това е инвестиция в градската икономика, а не просто подкрепа за състезание, федерация или посредници, каза Терзиев и уточни, че Световната скейт федерация не е никакъв посредник. Скейтът е олимпийски спорт, който набира все по-голяма популярност, отбеляза кметът. Според него състезанията ще влеят свежи пари в общинската икономика. Разчетът показва много ясно колко милиона се очакват от нощувки, от допълнителни разходи, които да се направят. Съоръжението за скейт, което ще бъде изградено, ще бъде сертифицирано и ще се ползва от цяла Югоизточна Европа, мотивира отпускането на финансирането Терзиев.

"Ако не се справим, ще може да ме критикувате. Аз пък съм много амбициран да ви покажа, че всичко ще стане както трябва в срок", заяви столичният кмет. Той каза в отговор на въпрос, че от общата сума - 9,6 млн. евро, два милиона на година ще бъдат за лицензи, останалите три и половина милиона ще са за логистика и организация. Според кмета инвестицията е оправдана, защото ще донесе пари за наболелите проблеми на града.

Васил Терзиев заяви, че Столичната община инвестира стотици милиони в инфраструктура, транспорт, паркове, осветление. Според кмета е изключително важно да се мисли дългосрочно за икономическото развитие на София и тези международни състезания са инструмент за това, а не просто подкрепа на един спорт.

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