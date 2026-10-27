Разочарование за Русев и Данев на Световното в Нинбо

Ангел Русев и Дениз Данев останаха разочаровани от представянето си на Световното първенство по вдигане на тежести в категория до 60 кг в китайския град Нинбо. Русев записа 0 в изхвърлянето, като се контузи още в първия си опит и изобщо не се включи във второто движение. Данев направи успешен първи опит на 115 кг, после преодоля и 117 кг, но не можа да вдигне 119 кг над главата си. В изтласкването той направи 0 - един неуспех на 148 и два неуспеха на 150 кг.

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За съжаление, Ангел Русев също не можа да се задържи в рамките на подиума при първия си опит на 115 кг и падна, като си удари лявото рамо. Той прояви мъжество и без да има време за почивка направи следващите си два опита, но и те се оказаха неуспешни - така многократният европейски шампион записа 0 в движението.

За съжаление, Русев се отказа от участие в изтласкването, тъй като явно контузията и болките му са били прекалено сериозни.

Шампион в двубоя стана китаецът Янг Янг с 304 кг - 136 в изхвърлянето и 168 в изтласкването. Той беше най-добър в първото движение, а във второто най-висок резултат записа севернокореецът Пак Ин Сонг - 171 кг.

Най-доброто представяне на Русев на световни първенства е бронзовият медал от Ташкент през 2021 година. През 2018-а, 2022-ра и 2024-та той завърши на шесто място в общото класиране, а през 2025-а остана извън топ 10.

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Дениз Данев е европейски сребърен медалист за юноши от Дурас 2025 и сребърен медалист от тази година при мъжете в изтласкването.

Естествено, причината за неуспешното представяне на Русев и Данев на Световното първенство в Нинбо може да се намери и в поредната провалена подготовка поради липса на финансиране от българската федерация.

Карлос Насар ще вдига на 4 ноември в Нинбо, а Христо Христов - на 6-и.

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