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Ангел Русев: Извинявам се на всички, които разочаровах

  • 28 окт 2026 | 08:59
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Ангел Русев: Извинявам се на всички, които разочаровах

Националът по вдигане на тежести Ангел Русев се извини за слабото си представяне на Световното първенство по вдигане на тежести в Китай.

"Искам да се извиня на всички хора, които повярваха в мен и моите възможности. Този път не се получи така, както всички се надявахме. В спорта има и трудни моменти, но ще продължа да работя и да се боря!", написа той в социалните мрежи.

Разочарование за Русев и Данев на Световното в Нинбо
Разочарование за Русев и Данев на Световното в Нинбо

На първо място искам да благодаря от сърце на моите треньори за всичко, което са направили и продължават да правят за мен. Благодаря им за труда, подкрепата и вярата! Благодаря на всички хора, които бяха зад мен в трудните моменти и продължиха да вярват в мен. Специални благодарности на фондация „Св. св. Кирил и Методий“ и фондация „Людмила Живкова - Знаме на мира“ за подкрепата и съвместната работа. Благодаря на МЕДИКА за грижата, подкрепата и доверието, както и на WINBET, че застана до мен и ме подкрепя по пътя към големите спортни цели. За един спортист е изключително важно да има хора и партньори, на които може да разчита не само в успехите, но и в трудните моменти", добави той.

"Извинявам се на всички, които разочаровах. Ще си направя изводите, ще продължа да работя и ще се боря да се върна по-силен! Благодаря на всички, които продължават да вярват в мен. Борбата продължава!", завърши Ангел Русев.

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